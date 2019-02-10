Медведев: к финальному матчу в Софии специальной подготовки не будет

Россиянин Даниил Медведев после победы над французом Гаэлем Монфисом со счётом 6:2, 6:4 в полуфинале турнира в Софии отметил, что финальный матч с венгром Мартоном Фучовичем будет для него тяжелее.

«В сегодняшнем матче мне понравилось почти всё, хотя подавать, разумеется, мог бы гораздо лучше. Впрочем, допущенные ошибки добиться успеха не помешали. Полагаю, что в воскресном финале меня ждёт тяжелый матч, но если покажу хороший теннис, то смогу победить. Специальной подготовки к финалу не будет, разомнусь в течение 30 минут и выйду на корт.

Отличная организация турнира, чувствую себя комфортно. Болгария оказалась похожа на Россию, мне здесь встретилось много дружелюбных людей, мне было приятно, что многие говорят на русском языке. Сейчас я 16-й в рейтинге ATP, но буду стремиться войти в десятку лучших. Для этого надо максимально работать на тренировках и стараться побеждать в каждом матче", — цитирует Медведева ТАСС.