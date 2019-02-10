Иснер в стартовом матче в Нью-Йорке сыграет с Лацко или Томичем

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP 250 в Нью-Йорке с призовым фондом $ 694 995, который пройдёт с 11 по 17 февраля.

Американец Джон Иснер, получивший первый номер посева, вступит в борьбу со второго круга. Его соперником станет победитель противостояния Лукаш Лацко (Словакия) — Бернард Томич (Австралия).

Представитель США Фрэнсис Тиафо, посеянный под вторым номером, в стартовом матче сыграет либо с Джейсоном Джангом из Тайваня, либо с кем-то из победителей квалификации.

Третья ракетка соревнований американец Стив Джонсон начнёт турнир противостоянием с канадцем Джеком Лином или с одним из квалифайеров.

Российские теннисисты не принимают участия в соревнованиях.

Действующим победителем New York Open является представитель Южной Африки Кевин Андерсон. В этом году он не сможет защитить титул из-за травмы.