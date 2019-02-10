Баутиста-Агут снялся с турнира в Роттердаме, его заменил Басилашвили

Произошли изменения в основной сетке турнира в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 9 по 17 февраля.

Испанец Роберто Баутиста-Агут снялся с соревнований из-за болезни. Его место займёт представитель Грузии Николоз Басилашвили, посеянный под девятым номером. В первом раунде уроженец Тбилиси сыграет с южнокорейцем Чхун Хёном. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Напомним, российский теннисист Карен Хачанов, получивший второй номер посева, в матче первого круга встретится с обладателем «уайлд-кард» из Греции Таллоном Грикспуром.



Пятый сеяный россиянин Даниил Медведев первый матч проведёт с французским теннисистом Жереми Шарди.

Действующим победителем соревнований является Роджер Федерер из Швейцарии. В этом году турнир он пропустит.