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Текстовая онлайн-трансляция матча Фучович — Медведев в Софии

Текстовая онлайн-трансляция матча Фучович — Медведев в Софии
Теннис / ATP

Сегодня, 10 февраля, на турнире категории ATP 250 в Софии (Болгария) состоится финал, в котором россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Начало противостояния запланировано на 18:00 мск.

В личных встречах уроженец Москвы ведёт — 1-0. Теннисисты встречались один раз — в Монте-Карло в 2018 году.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Фучович — Медведев в Софии.

Ранее в полуфинале Медведев выбил из борьбы француза Гаэля Монфиса, а Фучович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини.

В 2018 году титул в Софии завоевал боснийский теннисист Мирза Башич, который в решающем противостоянии оказался сильнее Мариуша Копила из Румынии.

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