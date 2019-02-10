Сегодня, 10 февраля, на турнире категории ATP 250 в Софии (Болгария) состоится финал, в котором россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Начало противостояния запланировано на 18:00 мск.



В личных встречах уроженец Москвы ведёт — 1-0. Теннисисты встречались один раз — в Монте-Карло в 2018 году.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Фучович — Медведев в Софии.



Ранее в полуфинале Медведев выбил из борьбы француза Гаэля Монфиса, а Фучович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини.



В 2018 году титул в Софии завоевал боснийский теннисист Мирза Башич, который в решающем противостоянии оказался сильнее Мариуша Копила из Румынии.