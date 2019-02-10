Рублёв проиграл Гоёвчику и не смог выйти в основную сетку турнира в Роттердаме

В финале квалификации турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 17 февраля, россиянин Андрей Рублёв в трёх сетах уступил немцу Петеру Гоёвчику со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Напомним, в первом раунде квалификации уроженец Дахау обыграл ещё одного представителя России — Евгения Донского.

В основной сетке соревнований российский теннисист Карен Хачанов, получивший второй номер посева, в первом круге встретится с обладателем «уайлд-кард» из Греции Таллоном Грикспуром.



Пятый сеяный россиянин Даниил Медведев первый матч проведёт с французом Жереми Шарди.



Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер.