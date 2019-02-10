Медведев: раньше думал, что для победы нужно выйти на корт и хорошо бить по мячу

Российский теннисист Даниил Медведев накануне финального матча на турнире в Софии (Болгария) с венгром Мартоном Фучовичем заявил, что нацелен совершенствоваться и улучшать свои результаты.

Встреча Фучовича и Медведева начнётся сегодня, 10 февраля, в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Теннис состоит из множества мелких деталей. Особенно на том уровне, где я сейчас играю. Есть физический и ментальный аспекты и непосредственно сам теннис. Если вы плохо играете, то ничего не добьётесь.

Когда был моложе, я думал, что в теннисе для победы достаточно выйти на корт и хорошо бить по мячу. Но я изменил свой подход. Не хочу останавливаться на достигнутом. Надеюсь, я буду совершенствоваться, а мои результаты — только улучшаться", — цитирует Медведева официальный сайт ATP.