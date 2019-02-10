Гарсия обыграла Мертенс и вывела Францию в полуфинал Кубка Федерации

Каролин Гарсия принесла Франции третье, победное очко в четвертьфинале Мировой группы I Кубка Федерации с командой Бельгии. В первой же встрече второго игрового дня Гарсия в двух сетах обыграла Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Гарсия дважды подала навылет, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из пяти. Мертенс подала два эйса, допустила 3 двойные ошибки и упустила три возможности взять подачу соперницы.

Накануне Гарсия в трёх сетах обыграла Элисон Ван Эйтванк со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2, а Ализе Корне нанесла поражение Мертенс — 7:6 (8:6), 6:2.

В полуфинале французские теннисистки встретятся с победительницами четвертьфинального матча Румыния – Чехия.