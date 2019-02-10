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Сборные Швейцарии, Латвии, Канады и Испании вышли в плей-офф I Мировой группы КФ

Сборные Швейцарии, Латвии, Канады и Испании вышли в плей-офф I Мировой группы КФ
Теннис / Кубок Федерации

Стали известны результаты матчей первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации. Уверенные победы над соперниками одержали команды Швейцарии, Латвии и Канады. И лишь сборной Испании для победы над японскими теннисистками понадобились все пять матчей.

Третье победное очко сборной Швейцарии принесла Белинда Бенчич, одолевшая итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:2, 6:4.

Анастасия Севастова привела к победе Латвию, обыграв в третьем матче словачку Ребекку Шрамкову – 6:3, 6:2.

Бьянка Андрееску поставила победную точку в противостоянии Канады с Нидерландами, выиграв у Аранчи Рус – 6:4, 6:2.

В матче Япония – Испания счёт после одиночных матчей был ничейный – 2-2. Решающим стал парный поединок, в котором испанский дуэт Георгина Гарсия-Перес/Мария-Хосе Мартинес-Санчес обыграл японскую пару Мию Като/Макото Ниномия со счётом 6:1, 6:3.

Сборные Швейцарии, Латвии, Канады и Испании сыграют с неудачниками четвертьфинала первой Мировой группы. Команды Италии, Словакии, Нидерландов и Японии — в плей-офф второй Мировой группы с победителями региональных групп, среди которых и сборная России. Эти матчи состоятся 20-21 апреля.

Назад в элиту. Российские теннисистки начали путь наверх
Вихлянцева, Павлюченкова и Касаткина уверенно победили во всех одиночных матчах, выведя российскую команду в плей-офф второй Мировой группы.
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