Россия узнает соперника в плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации 12 февраля

Жеребьёвка плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации состоится во вторник, 12 февраля, сообщает пресс-служба соревнований на своей странице в «Твиттере». Соперников в матчах за выход во вторую Мировую группу узнают восемь команд. Неудачники первого раунда — сборные Италии, Словакии, Нидерландов и Японии – и победители региональных групп: Россия, Великобритания, Бразилия и Казахстан.

Россия в плей-офф в любом случае попадёт в четвёрку сеяных, где также окажутся сборные Нидерландов, Словакии и Японии. Следовательно соперником подопечных Игоря Андреева может стать команда Италии, Великобритании, Бразилии или Казахстана. Матчи состоятся 20-21 апреля.

В случае победы Россия начнёт новый сезон во второй Мировой группе, без групповых матчей с несколькими оппонентами.