Соболенко: невероятный результат — победить со счётом 3-0!

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над немкой Лаурой Зигемунд (6:1, 6:1) и выход в полуфинал первой Мировой группы Кубка Федерации. Накануне Соболенко выиграла у Андреа Петкович со счётом 6:2, 6:1.

«Я очень счастлива вместе со всей командой. Это невероятный результат — победить со счётом 3-0, и при этом я выиграла два матча, это невероятно!

Я знала, что Зигемунд — отличный игрок, она стабильно играет. Её теннис непростой, с ней очень сложно играть. Но я посмотрела её матчи, чтобы понять, что она делает на корте. Спокойствия добавляло и то, что мы вели 2-0. Давление было на них, а мне просто нужно было сыграть в свой теннис. Искать варианты и способы, чтобы победить нас, должны были соперницы. Но я всё равно рада, что выиграла», — приводит слова Соболенко пресс-служба Кубка Федерации.