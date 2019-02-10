Блинкова и Самсонова вышли в финал квалификации турнира в Дохе

Российские теннисистки Анна Блинкова и Людмила Самсонова вышли в финальный раунд квалификации на турнире в Дохе.

Во втором круге отборочного турнира Блинкова обыграла американку Бернарду Перу (6) со счётом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 34 минуты. Соперницы подали по одному эйсу. Блинкова допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету американки 9 ошибок на подаче и 4 реализованных брейка.

Самсонова нанесла поражение испанке Ларе Арруабаррену – 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 5 минут. Самсонова 13 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Испанка подала 4 эйса, допустила ошибку на подачу и 6 раз упустила возможность взять подачу соперницы.

За выход в основную сетку турнира в Дохе Самсонова сыграет с чешкой Каролиной Муховой, а Блинкова – с Самантой Стосур из Австралии.