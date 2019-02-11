Пуи вслед за Баутиста-Агутом снялся с турнира в Роттердаме

Произошли изменения в основной сетке турнира в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 9 по 17 февраля.

Вслед за испанцем Роберто Баутиста-Агутом с соревнований из-за болезни снялся представитель Франции Люка Пуи. Таким образом, в первом раунде друг с другом сыграют два «лаки-лузера» — румын Мариуш Копил и Эрнест Гулбис из Литвы. Десятый номер посева на турнире получил канадец Денис Шаповалов.

Напомним, российский теннисист Карен Хачанов, получивший второй номер посева, в матче первого круга встретится с обладателем «уайлд-кард» из Греции Таллоном Грикспуром. Пятый сеяный россиянин Даниил Медведев первый матч проведёт с французским теннисистом Жереми Шарди.

Действующим победителем соревнований является Роджер Федерер из Швейцарии. В этом году турнир он пропустит.