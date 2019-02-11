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Лондеро победил Пелью в финале турнира в Кордобе

Лондеро победил Пелью в финале турнира в Кордобе
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Хуан-Игнасио Лондеро, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Кордобе (Аргентина), в финале одолел соотечественника Гидо Пелью, посеянного под восьмым номером, со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Хуан-Игнасио 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

25-летний Лондеро впервые в карьере выиграл турнир ATP в одиночном разряде. Он стартовал на турнире, занимая 112-ю строчку в рейтинге ATP.

В финале соревнований в парном разряде чех Роман Ебавы и аргентинец Андрес Мольтени (3) победили аргентинцев Максимо Гонсалеса и Орасио Себальоса (1) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

11 февраля 2019 года, понедельник. 01:25 МСК
Кордова. Финал
Матч окончен
Гидо Пелья
59
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 : 2
Хуан-Игнасио Лондеро
112
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
1 2 3
           
6 5 1
3 7 6
           
Пелья сломил сопротивление Куэваса и вышел в финал турнира в Кордове
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