Лондеро победил Пелью в финале турнира в Кордобе

Аргентинский теннисист Хуан-Игнасио Лондеро, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Кордобе (Аргентина), в финале одолел соотечественника Гидо Пелью, посеянного под восьмым номером, со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Хуан-Игнасио 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

25-летний Лондеро впервые в карьере выиграл турнир ATP в одиночном разряде. Он стартовал на турнире, занимая 112-ю строчку в рейтинге ATP.

В финале соревнований в парном разряде чех Роман Ебавы и аргентинец Андрес Мольтени (3) победили аргентинцев Максимо Гонсалеса и Орасио Себальоса (1) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).