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Сборная Австралии одолела США и сыграет с Беларусью в полуфинале Кубка Федерации

Сборная Австралии одолела США и сыграет с Беларусью в полуфинале Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Сборная Австралии вышла в полуфинал Кубка Федерации, одолев команду США в Эшвилле со счётом 3-2. В стартовом матче второго игрового дня американка Мэдисон Кис проиграла австралийке Эшли Барти со счётом 4:6, 1:6.

Затем Даниэль Коллинз оказалась сильнее Дарьи Гавриловой — 6:1, 3:6, 6:2.

Решающим стало противостояние в парном разряде. Эшли Барти и Присцилла Хон победили Даниэль Коллинз и Николь Меликар со счётом 6:4, 7:5.

Кубок Федерации. Женщины. Мировая группа. Четвертьфинал
США — Австралия — 2-3.

За выход в финал соревнований австралийки поспорят с командой Беларуси, которая разгромила немок со счётом 4-0.

Сборная Чехии не смогла защитить титул, проиграв в четвертьфинале команде Румынии со счётом 2-3.

10 февраля 2019 года, воскресенье. 21:10 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
0 : 2
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
10 февраля 2019 года, воскресенье. 22:40 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
2 : 1
Дарья Гаврилова
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
1 2 3
           
6 3 6
1 6 2
           
11 февраля 2019 года, понедельник. 01:25 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Д. Коллинз Н. Меликар
0 : 2
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Присцилла Хон
Австралия
Присцилла Хон
Э. Барти П. Хон
1 2 3
           
4 5  
6 7  
           
Сборные США и Австралии обменялись победами в четвертьфинале Кубка Федерации
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