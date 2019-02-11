Сборная Австралии одолела США и сыграет с Беларусью в полуфинале Кубка Федерации

Сборная Австралии вышла в полуфинал Кубка Федерации, одолев команду США в Эшвилле со счётом 3-2. В стартовом матче второго игрового дня американка Мэдисон Кис проиграла австралийке Эшли Барти со счётом 4:6, 1:6.

Затем Даниэль Коллинз оказалась сильнее Дарьи Гавриловой — 6:1, 3:6, 6:2.

Решающим стало противостояние в парном разряде. Эшли Барти и Присцилла Хон победили Даниэль Коллинз и Николь Меликар со счётом 6:4, 7:5.

Кубок Федерации. Женщины. Мировая группа. Четвертьфинал

США — Австралия — 2-3.

За выход в финал соревнований австралийки поспорят с командой Беларуси, которая разгромила немок со счётом 4-0.

Сборная Чехии не смогла защитить титул, проиграв в четвертьфинале команде Румынии со счётом 2-3.