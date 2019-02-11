Удар Се Шувэй на турнире в Окленде признан лучшим по итогам января

Удар представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй, выполненный в полуфинальном матче турнира в Окленде (Новая Зеландия) с канадкой Бьянкой Андрееску, признан лучшим по итогам января 2019 года, сообщает официальный сайт WTA.

Видео доступно на странице WTA в YouTube.

Се Шувэй проиграла Андрееску со счётом 3:6, 3:6.

На награду за лучший удар также претендовали Андрееску, американка Аманда Анисимова, австралийка Эшли Барти и словачка Анна Шмидлова.

По итогам прошлого года лучшим был признан удар румынской теннисистки Симоны Халеп в матче с представительницей Польши Агнешкой Радваньской на соревнованиях в Майами (США).

Лучшей теннисисткой января была названа японка Наоми Осака, в категории «Прорыв месяца» победила украинка Даяна Ястремская.