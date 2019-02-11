Рублёв вернулся в топ-100 рейтинга ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 11 февраля российский теннисист Евгений Донской поднялся на 94-ю строчку. Его соотечественник Андрей Рублёв вернулся в топ-100 и занял 99-ю позицию. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 11 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060.

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845.

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600.

7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4100.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960.

9 (9). Джон Иснер (США) — 3155.

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3140.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880.

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16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2160...

94 (96). Евгений Донской (Россия) — 599...

99 (101). Андрей Рублёв (Россия) — 562.