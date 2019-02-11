Медведев поднялся на седьмую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 11 февраля россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в Софии (Болгария), поднялся на седьмую строчку, чех Томаш Бердых — на восьмую. Лидирует серб Новак Джокович.
Чемпионская гонка ATP. 11 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 810.
4 (4). Люка Пуи (Франция) — 720.
5 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 655.
6 (5). Кей Нисикори (Япония) — 610.
7 (10). Даниил Медведев (Россия) — 580.
8 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 420.
9 (7). Милош Раонич (Канада) — 405.
10 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 385.
…
87 (70). Карен Хачанов (Россия) — 90.
100 (81). Евгений Донской (Россия) — 85.
Рублёв вернулся в топ-100 рейтинга ATP
Медведев догнал Хачанова. Есть 4-й титул за 13 месяцев!
Медведев стал чемпионом турнира в Софии, где играли также Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Это третий трофей Даниила за полгода.