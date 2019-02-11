Шаповалов поднялся на 4-ю строчку в чемпионской гонке U21, Котов — 12-й

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 канадец Денис Шаповалов поднялся на четвёртую строчку, француз Корентен Муте — на пятую. Лучший из россиян, Павел Котов, опустился на 12-ю позицию.
Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.
Чемпионская гонка U21. 11 февраля
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 810.
2 (2) Алекс де Минор (Австралия) — 385.
3 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 360.
4 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 135.
5 (13). Корентен Муте (Франция) — 113.
6 (4). Микаэль Имер (Швеция) — 105.
7 (5). Миомир Кецманович (Сербия) — 100.
8 (7). Алексей Попырин (Австралия) — 90.
9 (8). Джеффри Джон Вулф (США) — 88.
10 (9). Уго Умбер (Франция) — 83.
…
12 (11). Павел Котов (Россия) — 43.
25 (24). Ален Авидзба (Россия) — 15.
В 2018 году Циципас стал победителем турнира Next Gen ATP Finals. В финальном матче он в четырёх партиях обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).