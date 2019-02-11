Калинская опустилась на 88-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 11 февраля россиянка Анна Калинская опустилась на 88-ю строчку.

В топ-10 изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 11 февраля

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185.

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 1925.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250.

4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 806.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 780.

6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 735.

7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 596.

8 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 561.

9 (9). Донна Векич (Хорватия) — 560.

10 (10). Бьянка Андрееску (Канада) — 527.

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19 (19). Мария Шарапова (Россия) — 355.

20 (20). Вера Звонарёва (Россия) — 354…

22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 350…

44 (44). Евгения Родина (Россия) — 192…

51 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 174…

58 (58). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…

74 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 131…

88 (87). Анна Калинская (Россия) — 108...

89 (88). Валерия Савиных (Россия) — 106…

95 (95). Анна Блинкова (Россия) — 100.