Хачанов — лидер ATP по победам в помещении в 2018 году, Медведев — второй

Официальный сайт ATP предоставил статистическую сводку, исходя из которой первая ракетка России Карен Хачанов стал лидером 2018 года по количеству побед на турнирах, проводящихся в помещениях — теннисист выиграл 20 матчей при четырёх поражениях.



Интересно, что вторым стал ещё один россиянин — Даниил Медведев одержал 17 побед в 24 матчах. Третий — Кей Нисикори из Японии с 16 победами и 7 поражениями.



Лидирует Хачанов и по среднему количеству побед в помещении. По этому показателю он опередил Роджера Федерера и Новака Джоковича:



1. Карен Хачанов (Россия) — 83,3% (20-4).

2. Роджер Федерер (Швейцария) — 82,4% (14-3).

3. Новак Джокович (Сербия) — 80% (8-2).

На сегодня Хачанов является 11-й ракеткой мира, Медведев — 16-й в рейтинге ATP.