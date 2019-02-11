Халеп: хотела отомстить Плишковой за поражение в 2016 году

Третья ракетка мира из Румынии Симона Халеп прокомментировала выход своей команды в полуфинал Кубка Федерации. Теннисистка выиграла оба матча у действующих чемпионок турнира из Чехии. Вторым из них стала победа над Каролиной Плишковой со счётом 6:4, 5:7, 6:4.



«Как и всегда, это был тяжёлый матч. Я очень счастлива, что победила такую сильную соперницу, которая сейчас находится в очень хорошей форме, поэтому я думаю, что это был большой день для меня. Это была моя самая большая и лучшая победа в Кубке Федерации — выиграть оба матча против Чехии очень много значит для меня, потому что у них такие классные результаты в этом турнире. Это поможет мне и в будущем, и сейчас.



Я хотела отомстить за поражение Плишковой в матчей Кубка Федерации в 2016 году. Поэтому я зашла в раздевалку, переоделась и сказала себе: «Матч начинается прямо сейчас». Я знала, что должна бороться за каждый розыгрыш и не сдаваться», — цитирует Халеп официальный сайт Кубка Федерации.

Победа сборной Румынии над чемпионками Кубка Федерации в обзоре 1/4 финала