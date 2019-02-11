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Капитан сборной Чехии: мы не проиграли игру Румынии, это они её выиграли

Капитан сборной Чехии: мы не проиграли игру Румынии, это они её выиграли
Теннис / Кубок Федерации

Капитан сборной Чехии в Кубке Федерации Пётр Пала прокомментировал поражение своих подопечных в четвертьфинальной встрече против команды Румынии (2:3). Решающее очко сборная Румынии набрала в пятом, парном поединке.

«Мы не проиграли это сражение, это румыны его выиграли. За последнее десятилетие подобные близкие матчи в 90% случаев завершались в нашу пользу. Теперь мы должны принять поражение.

Я не разочарован, только переживаю за девушек, потому что они очень расстроены. Тем не менее они оставили всё на корте и, как всегда, заставили меня гордиться собой», — цитирует Палу официальный сайт Кубка Федерации.

Сборная Чехии является действующим чемпионом Кубка Федерации — в финале прошлогоднего розыгрыша она уверенно обыграла команду США.

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