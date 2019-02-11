Осака: я всегда хотела быть Сереной, но сейчас не думаю, что стану ею

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака прокомментировала постоянные сравнения с американкой Сереной Уильямс.



«Выбирая между Сереной и Винус, я скорее склоняюсь к первому варианту. Я люблю Винус, но Серена всегда была для меня номером один. До сих пор помню, как Серена играла с Хитер Уотсон, а я кричала перед телевизором: «Давай, Серена! Ты сможешь!».



Моя сестра тоже занимается теннисом, и каждый раз, когда мы тренировались вместе, все вокруг спрашивали: «Вы будущие Серена и Винус?».



Я всегда хотела быть Сереной, но сейчас не думаю, что стану ею. Обе сестры — это легенды, не думаю, что с ними можно сравниться в принципе. Я просто пытаюсь показать свой лучший теннис, а там будет видно», — цитирует Осаку Tennis World USA.

Осака — лучшая теннисистка января