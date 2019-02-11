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Осака: я всегда хотела быть Сереной, но сейчас не думаю, что стану ею

Осака: я всегда хотела быть Сереной, но сейчас не думаю, что стану ею
Теннис / WTA

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака прокомментировала постоянные сравнения с американкой Сереной Уильямс.

«Выбирая между Сереной и Винус, я скорее склоняюсь к первому варианту. Я люблю Винус, но Серена всегда была для меня номером один. До сих пор помню, как Серена играла с Хитер Уотсон, а я кричала перед телевизором: «Давай, Серена! Ты сможешь!».

Моя сестра тоже занимается теннисом, и каждый раз, когда мы тренировались вместе, все вокруг спрашивали: «Вы будущие Серена и Винус?».

Я всегда хотела быть Сереной, но сейчас не думаю, что стану ею. Обе сестры — это легенды, не думаю, что с ними можно сравниться в принципе. Я просто пытаюсь показать свой лучший теннис, а там будет видно», — цитирует Осаку Tennis World USA.

Осака — лучшая теннисистка января
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