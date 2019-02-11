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Кукушкин преодолел первый раунд турнира в Роттердаме

Кукушкин преодолел первый раунд турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин на старте соревнований в Роттердаме (Нидерланды) в двух сетах переиграл хозяина кортов Робина Хасе со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

31-летний уроженец Гааги 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Его визави выполнил 2 эйса, не ошибся на своей подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Кукушкин встретится с победителем пары Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Стефанос Циципас (Греция, 3).

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. Текущий турнир Федерер пропускает.

11 февраля 2019 года, понедельник. 17:20 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Михаил Кукушкин
53
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
2 : 0
Робин Хасе
55
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
1 2 3
           
6 7 7  
2 6 4  
           
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