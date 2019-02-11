Кукушкин преодолел первый раунд турнира в Роттердаме

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин на старте соревнований в Роттердаме (Нидерланды) в двух сетах переиграл хозяина кортов Робина Хасе со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

31-летний уроженец Гааги 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Его визави выполнил 2 эйса, не ошибся на своей подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Кукушкин встретится с победителем пары Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Стефанос Циципас (Греция, 3).



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. Текущий турнир Федерер пропускает.