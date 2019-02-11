Кар. Плишкова: на АО даже я не верила, что при 1:5 смогу обыграть С. Уильямс

Чешская теннисистка Каролина Плишкова перед стартом турнира в Дохе (Катар) вспомнила, как ей удалось выиграть у американки Серену Уильямс на Открытом чемпионате Австралии. В ходе третьего сета уроженка Лоуни уступала со счётом 1:5, но в итоге смогла одержать победу.

«Никто не верил, что смогу переломить ход встречи, уступая со счётом 1:5. Даже я. Не думаю, что Серена когда-то проигрывала такие матчи. Обычно Уильямс берёт игру под контроль и закрывается, потому что она очень сильна на подаче и приёме. В этой игре мне улыбнулась удача. Я просто старалась агрессивнее подавать, и у меня стали появляться шансы. Тогда я показала великолепный теннис, даже Серена отметила это», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.

На турнире в Дохе Плишкова, посеянная под вторым номером, вступит в борьбу со второго круга.