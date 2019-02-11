Серена Уильямс: в детстве была настоящим лузером

Победительница 23 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс рассказала, как в 8-летнем возрасте проиграла первый матч сестре, Винус.

«В детстве я была настоящим лузером. В 8 лет сыграла первый матч с Винус и проиграла. Это был финал. Она сказала: „Серена, я хочу, чтобы ты выиграла“. И отдала мне свой трофей, потому что я была неудачницей. Я смогла сохранить его.

Где хранятся мои награды? Сложный вопрос. Пытаюсь собрать их воедино, но… Знаю, что несколько трофеев — у моего тренера", — цитирует Уильямс Tennis World USA.

На Открытом чемпионате Австралии — 2019 Серена дошла до четвертьфинала, где уступила чешке Каролине Плишковой в трёх партиях. 37-летняя американка вела в решающем сете со счётом 5:1, 40:30, однако не сумела довести дело до победы. Победительницей турнира стала японка Наоми Осака.

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