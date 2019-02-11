Вавринка в двух сетах обыграл Пэра на старте соревнований в Роттердаме

В первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) швейцарец Стэн Вавринка, получивший «уайлд-кард» от организаторов, выиграл у представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.

33-летний уроженец Лозанны выполнил 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. В активе Пэра 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Вавринка поспорит с победителем матча Милош Раонич (Канада, 4) — Филипп Кольшрайбер (Германия).

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Григора Димитрова из Болгарии. Текущий турнир 37-летний спортсмен пропускает.