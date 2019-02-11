Вавринка в двух сетах обыграл Пэра на старте соревнований в Роттердаме

В первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) швейцарец Стэн Вавринка, получивший «уайлд-кард» от организаторов, выиграл у представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.
33-летний уроженец Лозанны выполнил 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. В активе Пэра 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Вавринка поспорит с победителем матча Милош Раонич (Канада, 4) — Филипп Кольшрайбер (Германия).
Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Григора Димитрова из Болгарии. Текущий турнир 37-летний спортсмен пропускает.
11 февраля 2019 года, понедельник. 21:40 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
58
Бенуа Пэр
Б. Пэр
0 : 2
68
Стэн Вавринка
С. Вавринка
|1
|2
|3
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|6 4
|1
|
|7 7
|6
Кукушкин преодолел первый раунд турнира в Роттердаме