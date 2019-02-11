Блинкова победила Стосур и вышла в основную сетку турнира в Дохе

Россиянка Анна Блинкова успешно преодолела квалификацию соревнований в Дохе (Катар). В решающем матче отбора 20-летняя спортменка нанесла поражение Саманте Стосур из Австралии со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут.

Уроженка Москвы дважды подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и сделала 7 брейков. Стосур выполнила 2 эйса, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 8 брейк-пойнтов. Ранее теннисистки не встречались.

Турнир в Дохе пройдёт с 11 по 16 февраля. Действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова, в финале обыгравшая представительницу Испании Гарбинье Мугурусу. В этом году первый номер посева получила румынка Симона Халеп.

В основной сетке соревнований Блинкова является единственной теннисисткой из России.