Томич оказался сильнее Лацко в первом круге турнира в Нью-Йорке

На старте турнира категории ATP 250 в Нью-Йорке с призовым фондом $ 694 995, который продлится до 17 февраля, Бернард Томич из Австралии в двух сетах переиграл представителя Словакии Лукаша Лацко со счётом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 55 минут.

26-летний спортсмен выполнил 9 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Лацко 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. По личным встречам австралиец ведёт 2-0.

За выход в четвертьфинал Томич поборется с американцем Джоном Иснером, посеянным под первым номером.

Действующим победителем New York Open является представитель ЮАР Кевин Андерсон. В этом году он не сможет защитить титул из-за травмы.