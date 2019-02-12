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15 эйсов помогли Басилашвили обыграть Чхун Хёна на старте турнира в Роттердаме

15 эйсов помогли Басилашвили обыграть Чхун Хёна на старте турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, посеянный на турнире в Роттердаме (Нидерланды) под девятым номером, вышел во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях обыграл представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.

Уроженец Тбилиси 15 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Басилашвили поспорит с победителем поединка Мартин Клижан (Словакия) — Мартон Фучович (Венгрия).

Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:2.

11 февраля 2019 года, понедельник. 23:10 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Чхун Хён
52
Южная Корея
Чхун Хён
Ч. Хён
1 : 2
Николоз Басилашвили
20
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
1 2 3
           
6 6 1 2
4 7 7 6
           
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