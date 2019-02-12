15 эйсов помогли Басилашвили обыграть Чхун Хёна на старте турнира в Роттердаме

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, посеянный на турнире в Роттердаме (Нидерланды) под девятым номером, вышел во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях обыграл представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.

Уроженец Тбилиси 15 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Басилашвили поспорит с победителем поединка Мартин Клижан (Словакия) — Мартон Фучович (Венгрия).

Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:2.