22 эйса не спасли Сандгрена от поражения в матче с Лоренци в Нью-Йорке

Американский теннисист Теннис Сандгрен, посеянный на турнире в Нью-Йорке (США) под восьмым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях проиграл представителю Италии Паоло Лоренци со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Сандгрен 22 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Лоренци поспорит с победителем поединка Петер Полански (Канада) — Райан Харрисон (США).

Нью-Йорк. Мужчины. Первый круг

Джордан Томпсон (Австралия, 7) — Ноа Рубин (США, WC) — 6:7 (7:9), 7:5, 6:1.