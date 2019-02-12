22 эйса не спасли Сандгрена от поражения в матче с Лоренци в Нью-Йорке

Американский теннисист Теннис Сандгрен, посеянный на турнире в Нью-Йорке (США) под восьмым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях проиграл представителю Италии Паоло Лоренци со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.
Сандгрен 22 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований Лоренци поспорит с победителем поединка Петер Полански (Канада) — Райан Харрисон (США).
Нью-Йорк. Мужчины. Первый круг
Джордан Томпсон (Австралия, 7) — Ноа Рубин (США, WC) — 6:7 (7:9), 7:5, 6:1.
11 февраля 2019 года, понедельник. 23:05 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
76
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
1 : 2
111
Паоло Лоренци
П. Лоренци
|1
|2
|3
|
|6 4
|7 7
|4
|
|7 7
|6 4
|6
12 февраля 2019 года, вторник. 03:40 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
152
Ноа Рубин
Н. Рубин
1 : 2
60
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
|1
|2
|3
|
|7 9
|5
|1
|
|6 7
|7
|6
Томич оказался сильнее Лацко в первом круге турнира в Нью-Йорке