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22 эйса не спасли Сандгрена от поражения в матче с Лоренци в Нью-Йорке

22 эйса не спасли Сандгрена от поражения в матче с Лоренци в Нью-Йорке
Теннис / ATP

Американский теннисист Теннис Сандгрен, посеянный на турнире в Нью-Йорке (США) под восьмым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях проиграл представителю Италии Паоло Лоренци со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Сандгрен 22 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Лоренци поспорит с победителем поединка Петер Полански (Канада) — Райан Харрисон (США).

Нью-Йорк. Мужчины. Первый круг
Джордан Томпсон (Австралия, 7) — Ноа Рубин (США, WC) — 6:7 (7:9), 7:5, 6:1.

11 февраля 2019 года, понедельник. 23:05 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
Теннис Сандгрен
76
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
1 : 2
Паоло Лоренци
111
Италия
Паоло Лоренци
П. Лоренци
1 2 3
           
6 4 7 7 4
7 7 6 4 6
           
12 февраля 2019 года, вторник. 03:40 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
Ноа Рубин
152
США
Ноа Рубин
Н. Рубин
1 : 2
Джордан Томпсон
60
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
7 9 5 1
6 7 7 6
           
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