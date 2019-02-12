Первая ракетка мира Осака объявила о расставании с тренером Бажиным

Первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака в своём «твиттере» сообщила о расставании с тренером Сашей Бажиным.

«Всем привет, я больше не работаю с Сашей. Я благодарна ему за работу и желаю всего лучшего в будущем», — написала Осака.

Бажин в ответ написал: «Спасибо, Наоми. Желаю тебе только лучшего. Что это было за путешествие! Спасибо, что позволила быть его участником».

Осака и Бажин работали вместе с 2017 года. В 2018-м Наоми выиграла первый титул на соревнований WTA, победив в Индиан-Уэллсе (США). В том же году она завоевала трофей на Открытом чемпионате США. В начале этого сезона Осака выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира.

По итогам прошлого сезона Бажин был назван лучшим тренером года в WTA.

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