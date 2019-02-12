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Куницын: чувствуется, что Медведев получает удовольствие от игры, а это важно

Куницын: чувствуется, что Медведев получает удовольствие от игры, а это важно
Теннис / ATP

Тренер сборной России в Кубке Дэвиса Игорь Куницын прокомментировал четвёртый завоёванный трофей в карьере 23-летнего соотечественника Даниила Медведева.

«У Дани отличная команда, которая помогает ему прогрессировать. Он отлично провёл концовку прошлого сезона, а в межсезонье очень здорово прибавил в физическом плане. Это позволило ему просто замечательно начать этот год.

Также я бы отметил его тактическую выучку — на каждого соперника у Медведева теперь есть свой план. Он играет разнообразно, и чувствуется, что получает удовольствие на корте. Это очень важно», — заявил Куницын в интервью изданию «Известия».

Напомним, на прошлой неделе Медведев стал победителем соревнований в Софии (Болгария).

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Медведев стал чемпионом турнира в Софии, где играли также Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Это третий трофей Даниила за полгода.
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