Куницын: чувствуется, что Медведев получает удовольствие от игры, а это важно

Тренер сборной России в Кубке Дэвиса Игорь Куницын прокомментировал четвёртый завоёванный трофей в карьере 23-летнего соотечественника Даниила Медведева.



«У Дани отличная команда, которая помогает ему прогрессировать. Он отлично провёл концовку прошлого сезона, а в межсезонье очень здорово прибавил в физическом плане. Это позволило ему просто замечательно начать этот год.



Также я бы отметил его тактическую выучку — на каждого соперника у Медведева теперь есть свой план. Он играет разнообразно, и чувствуется, что получает удовольствие на корте. Это очень важно», — заявил Куницын в интервью изданию «Известия».



Напомним, на прошлой неделе Медведев стал победителем соревнований в Софии (Болгария).

Медведев догнал Хачанова. Есть 4-й титул за 13 месяцев! Медведев стал чемпионом турнира в Софии, где играли также Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Это третий трофей Даниила за полгода.