Тарпищев: Медведеву и Хачанову по силам завершить год в топ-10 рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил перспективы Даниила Медведева и Карена Хачанова в 2019 году.



«Думаю, что Даниилу по силам закончить год в топ-10 мирового рейтинга. То же самое можно сказать и про Карена Хачанова, который пока не так удачно выступает в 2019 году», — цитирует Тарпищева издание «Известия».



Напомним, в текущем сезоне на счету Медведева уже есть трофей — на прошлой неделе он стал чемпионом соревнований в Софии (Болгария).



В данный момент Хачанов является 11-й ракеткой мира, Медведев располагается в рейтинге ATP на пять позиций ниже. Оба теннисиста примут участие на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), где Хачанов посеян под вторым номером, Медведев — под пятым.

Медведев догнал Хачанова. Есть 4-й титул за 13 месяцев! Медведев стал чемпионом турнира в Софии, где играли также Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Это третий трофей Даниила за полгода.