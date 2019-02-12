Тренер Вердаско: Фернандо хочет вернуться в топ-10, но есть и другие ребята

Квино Муньос, тренер испанца Фернандо Вердаско, оценил выступления своего подопечного в последние годы.



«Почему Вердаско не входит в топ-10 игроков, как это было 10 лет назад? Теннис не так легко объяснить, даже сам Фернандо не может дать ответ на этот вопрос.



Очевидно, он хочет вернуться в топ-10, как он может не хотеть? Но есть и другие теннисисты, которые играют сейчас очень хорошо. Сейчас он 26-я ракетка мира, и впереди него есть 25 парней, которые тоже играют очень хорошо.



Есть миллион людей, которые отдали бы много, лишь бы хоть неделю побыть на месте Вердаско. Фернандо уже 35 лет, и самое главное, что у него всё хорошо в ментальном плане. Если всё будет так же хорошо в дальнейшем, меня не будет беспокоить уровень его тенниса — он у него высок в принципе», — цитирует Муньоса Tennis World USA.