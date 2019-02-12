Иснер получил «уайлд-кард» на турнир в Делрэй-Бич

Девятая ракетка мира из США Джон Иснер стал обладателем «уайлд-кард» на соревнования категории АТР-250 в Делрэй-Бич (США), которые пройдут в период с 19 по 25 февраля, сообщает USTA Florida.



«Джон уже давно зарекомендовал себя в туре и с возрастом играет только лучше и лучше. Местные болельщики всегда поддерживали его, и я рад, что он снова сыграет на нашем турнире», — заявил директор турнира Марк Бэрон.



Действующим победителем Delray Beach Open является американец Фрэнсис Тиафо. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Петера Гоёвчика — 6:1, 6:4. Иснер в 2018 году добрался до второго раунда соревнований, где уступил Гоёвчику.



Ранее с соревнований снялся представитель Южной Африки Кевин Андерсон. Причиной такого решения стала травма локтя.