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Гулбис обыграл Копила на старте турнира в Роттердаме

Гулбис обыграл Копила на старте турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Теннисист из Латвии Эрнест Гулбис вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в двух партиях обыграв представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Гулбиса 12 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Двойных ошибкок победитель не совершал. Копил отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и не имел возможности взять подачу соперника.

Следующим соперником Гулбиса станет победитель пары Кей Нисикори (Япония, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. Текущий розыгрыш турнира Федерер пропускает.

12 февраля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Мариуш Копил
72
Румыния
Мариуш Копил
М. Копил
0 : 2
Эрнест Гулбис
84
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
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