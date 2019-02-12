Гулбис обыграл Копила на старте турнира в Роттердаме

Теннисист из Латвии Эрнест Гулбис вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в двух партиях обыграв представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 6:2, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Гулбиса 12 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Двойных ошибкок победитель не совершал. Копил отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и не имел возможности взять подачу соперника.



Следующим соперником Гулбиса станет победитель пары Кей Нисикори (Япония, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. Текущий розыгрыш турнира Федерер пропускает.