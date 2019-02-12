Сборная России сыграет с Италией за выход в Мировую группу II Кубка Федерации

Состоялась жеребьёвка плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. В жеребьёвке принимали участие неудачники первого раунда: сборные Италии, Словакии, Нидерландов и Японии — и победители региональных групп: Россия, Великобритания, Бразилия и Казахстан. Сборная России, исходя из своего рейтинга, попала в число сеяных команд и получила в соперники команду Италии.
Полные результаты жеребьёвки:
Россия — Италия
Нидерланды — Япония
Великобритания — Казахстан
Словакия — Бразилия
Матчи плей-офф состоятся 20-21 апреля.
Напомним, российская команда успешно выиграла свою региональную группу, поочерёдно обыграв сборные Польши, Дании и Швеции. Невзирая на это, в рейтинге Fed Cup команда опустилась на 13-е место.
Россия опустилась на 13-е место в рейтинге Fed Cup, Румыния — 5-я, Чехия — 1-я
Назад в элиту. Российские теннисистки начали путь наверх
Вихлянцева, Павлюченкова и Касаткина уверенно победили во всех одиночных матчах, выведя российскую команду в плей-офф второй Мировой группы.