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Сборная России сыграет с Италией за выход в Мировую группу II Кубка Федерации

Сборная России сыграет с Италией за выход в Мировую группу II Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Состоялась жеребьёвка плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. В жеребьёвке принимали участие неудачники первого раунда: сборные Италии, Словакии, Нидерландов и Японии — и победители региональных групп: Россия, Великобритания, Бразилия и Казахстан. Сборная России, исходя из своего рейтинга, попала в число сеяных команд и получила в соперники команду Италии.

Полные результаты жеребьёвки:

Россия — Италия
Нидерланды — Япония
Великобритания — Казахстан
Словакия — Бразилия

Матчи плей-офф состоятся 20-21 апреля.

Напомним, российская команда успешно выиграла свою региональную группу, поочерёдно обыграв сборные Польши, Дании и Швеции. Невзирая на это, в рейтинге Fed Cup команда опустилась на 13-е место.

Россия опустилась на 13-е место в рейтинге Fed Cup, Румыния — 5-я, Чехия — 1-я
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Вихлянцева, Павлюченкова и Касаткина уверенно победили во всех одиночных матчах, выведя российскую команду в плей-офф второй Мировой группы.
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