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Раонич обыграл Кольшрайбера и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Раонич обыграл Кольшрайбера и вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Канадец Милош Раонич (4) вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в двух партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. На счету Раонич 21 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Кольшрайбер отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и не сумел реализовать единственный имевшийся брейк-пойнт.

Следующим соперником Раонича станет представитель Швейцарии Стэн Вавринка.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. Текущий розыгрыш турнира Федерер пропускает.

12 февраля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Милош Раонич
14
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
2 : 0
Филипп Кольшрайбер
32
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
1 2 3
           
7 10 7  
6 8 5  
           
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