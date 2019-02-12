Раонич обыграл Кольшрайбера и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Канадец Милош Раонич (4) вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в двух партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 7:6 (10:8), 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. На счету Раонич 21 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Кольшрайбер отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и не сумел реализовать единственный имевшийся брейк-пойнт.



Следующим соперником Раонича станет представитель Швейцарии Стэн Вавринка.



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. Текущий розыгрыш турнира Федерер пропускает.