Саснович взяла всего 2 гейма в матче с Сэ Шувэй на старте турнира в Дохе

Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться во второй круг турнира в Дохе (Катар). На старте соревнований она в двух партиях проиграла представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут.
Александра дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований Се Шувэй поспорит с победительницей поединка Каролина Мухова (Чехия, Q) — Саманта Стосур (Австралия, LL).
Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
12 февраля 2019 года, вторник. 14:10 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
33
Александра Саснович
А. Саснович
0 : 2
31
Се Шувэй
С. Шувэй
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|2
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