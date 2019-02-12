Саснович взяла всего 2 гейма в матче с Сэ Шувэй на старте турнира в Дохе

Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться во второй круг турнира в Дохе (Катар). На старте соревнований она в двух партиях проиграла представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Александра дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Се Шувэй поспорит с победительницей поединка Каролина Мухова (Чехия, Q) — Саманта Стосур (Австралия, LL).

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.