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Латвия сыграет с Германией за право выйти в Мировую группу Кубка Федерации

Латвия сыграет с Германией за право выйти в Мировую группу Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Состоялась жеребьёвка плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Восемь команд поспорят между собой за право продолжить выступления в Мировой группе командных соревнований в 2020 году.

В жеребьёвке принимали участие неудачники четвертьфинальных матчей, завершившихся на минувшей неделе: сборные Чехии, США, Бельгии и Испании — и победители второй Мировой группы: Канада, Латвия, Швейцария и Германия. Команды были разделены на два квартета, исходя из их рейтинга.

Итоговые результаты жеребьёвки:

Чехия — Канада
США — Швейцария
Германия — Латвия
Бельгия — Испания

20-21 апреля состоятся матчи между командами, по итогам которых сборные-победительницы сохранят свои позиции в Мировой группе, а проигравшие опустятся во вторую Мировую группу Кубка Федерации.

Россия опустилась на 13-е место в рейтинге Fed Cup, Румыния — 5-я, Чехия — 1-я
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