Латвия сыграет с Германией за право выйти в Мировую группу Кубка Федерации

Состоялась жеребьёвка плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Восемь команд поспорят между собой за право продолжить выступления в Мировой группе командных соревнований в 2020 году.



В жеребьёвке принимали участие неудачники четвертьфинальных матчей, завершившихся на минувшей неделе: сборные Чехии, США, Бельгии и Испании — и победители второй Мировой группы: Канада, Латвия, Швейцария и Германия. Команды были разделены на два квартета, исходя из их рейтинга.



Итоговые результаты жеребьёвки:

Чехия — Канада

США — Швейцария

Германия — Латвия

Бельгия — Испания

20-21 апреля состоятся матчи между командами, по итогам которых сборные-победительницы сохранят свои позиции в Мировой группе, а проигравшие опустятся во вторую Мировую группу Кубка Федерации.