Суарес-Наварро в двух сетах победила Жабер в первом круге турнира в Дохе

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро вышла во второй круг турнира в Дохе (Катар), в двух партиях обыграв представительницу Туниса Онс Жабер, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Суарес-Наварро ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Карла поспорит либо с голландкой Кики Бертенс, посеянной под пятым номером, либо с итальянкой Камилой Джорджи.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.