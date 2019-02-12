Суарес-Наварро в двух сетах победила Жабер в первом круге турнира в Дохе

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро вышла во второй круг турнира в Дохе (Катар), в двух партиях обыграв представительницу Туниса Онс Жабер, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.
Суарес-Наварро ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Карла поспорит либо с голландкой Кики Бертенс, посеянной под пятым номером, либо с итальянкой Камилой Джорджи.
Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
12 февраля 2019 года, вторник. 14:10 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
56
Онс Жабер
О. Жабер
0 : 2
26
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
|1
|2
|3
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|3
|1
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|6
|6
Саснович взяла всего 2 гейма в матче с Сэ Шувэй на старте турнира в Дохе