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Гарсия снялась с турнира в Дохе

Гарсия снялась с турнира в Дохе
Теннис / WTA

Представительница Франции Каролин Гарсия за несколько часов до старта своего матча первого круга Qatar Total Open в Дохе отказалась от выступления на турнире, сообщает пресс-служба WTA. Причиной такого решения 25-летней теннисистки стала травма ноги.

Француженка должна была сыграть с представительницей Украины Лесей Цуренко. Её место в основной сетке турнира заняла испанка Лара Арруабаррена.

Qatar Total Open пройдёт в период с 11 по 16 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова, в финале обыгравшая Гарбинье Мугурусу из Испании.

Ранее с соревнований в Дохе снялись первая ракетка мира из Японии Наоми Осака, представительница Австралии Эшли Барти и датчанка Каролина Возняцки.

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