Гарсия снялась с турнира в Дохе

Представительница Франции Каролин Гарсия за несколько часов до старта своего матча первого круга Qatar Total Open в Дохе отказалась от выступления на турнире, сообщает пресс-служба WTA. Причиной такого решения 25-летней теннисистки стала травма ноги.



Француженка должна была сыграть с представительницей Украины Лесей Цуренко. Её место в основной сетке турнира заняла испанка Лара Арруабаррена.



Qatar Total Open пройдёт в период с 11 по 16 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова, в финале обыгравшая Гарбинье Мугурусу из Испании.



Ранее с соревнований в Дохе снялись первая ракетка мира из Японии Наоми Осака, представительница Австралии Эшли Барти и датчанка Каролина Возняцки.