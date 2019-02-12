Вердаско обыграл Эбдена на старте турнира в Роттердаме

Теннисист из Испании Фернандо Вердаско вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в двух партиях обыграв представителя Австралии Мэттью Эбдена со счётом 7:5, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Вердаско 3 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Двойными ошибками испанец не отличился. Эбден отметился 75 подачами навылет, 3 двойными ошибками и оформил 1 брейк.



Следующим соперником Вердаско станет победитель пары Даниил Медведев (Россия, 5) — Жереми Шарди (Франция).



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году турнир Федерер пропускает.