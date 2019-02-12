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Вердаско обыграл Эбдена на старте турнира в Роттердаме

Вердаско обыграл Эбдена на старте турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Теннисист из Испании Фернандо Вердаско вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в двух партиях обыграв представителя Австралии Мэттью Эбдена со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Вердаско 3 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Двойными ошибками испанец не отличился. Эбден отметился 75 подачами навылет, 3 двойными ошибками и оформил 1 брейк.

Следующим соперником Вердаско станет победитель пары Даниил Медведев (Россия, 5) — Жереми Шарди (Франция).

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году турнир Федерер пропускает.

12 февраля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Мэттью Эбден
45
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден
0 : 2
Фернандо Вердаско
26
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
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