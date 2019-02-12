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Шаповалов вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Шаповалов вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов (10) вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в двух партиях обыграв представителя Хорватии Франко Шкугора со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Шаповалова 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 7. Шкугор отметился 5 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и оформил 2 брейка.

Следующим соперником 10-го сеяного станет победитель пары Жиль Симон (Франция) — Томаш Бердых (Чехия).

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

12 февраля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Франко Шкугор
Хорватия
Франко Шкугор
Ф. Шкугор
0 : 2
Денис Шаповалов
25
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 2 3
           
5 3  
7 6  
           
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