Шаповалов вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Канадский теннисист Денис Шаповалов (10) вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в двух партиях обыграв представителя Хорватии Франко Шкугора со счётом 7:5, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Шаповалова 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 7. Шкугор отметился 5 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и оформил 2 брейка.



Следующим соперником 10-го сеяного станет победитель пары Жиль Симон (Франция) — Томаш Бердых (Чехия).



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.