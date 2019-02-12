Блинкова обыграла Севастову на старте турнира в Дохе

Единственная представительница России на соревнованиях в Дохе (Катар) Анна Блинкова успешно преодолела первый круг соревнований. В двух партиях она оказалась сильнее седьмой сеяной из Латвии Анастасии Севастовой — 7:6 (7:5), 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Анна 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4.



За выход в четвертьфинал Блинкова поспорит с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой.



Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.