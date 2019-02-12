Куницын: у Медведева и Хачанова хорошие шансы побороться за титул в Роттердаме

Тренер сборной России в Кубке Дэвиса Игорь Куницын оценил перспективы Карена Хачанова и Даниила Медведева на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды).



«Считаю, что у Медведева и Хачанова есть очень хорошие шансы побороться за титул в Роттердаме. Жаль, что в основную сетку не смог пробиться Андрей Рублев, который постепенно начал набирать форму. Турнир в Нидерландах будет проходить в помещении, а наши ребята в прошлом году показали там фантастические результаты», — цитирует Куницына издание «Известия».



Напомним, Хачанов посеян на соревнованиях в Роттердаме под вторым номером и в первом матче сыграет против голландца Таллона Грикспора. Медведев получил пятый номер посева и стартует на турнире матчем против Жереми Шарди из Франции.

Куницын: чувствуется, что Медведев получает удовольствие от игры, а это важно