Контавейт вышла во второй круг турнира в Дохе, где встретится с Кербер

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт пробилась во второй круг турнира в Дохе (Катар). На старте соревнований 20-я ракетка мира обыграла китаянку Чжу Линь, пробившуюся через квалификационный отбор, в двух партиях — 7:6 (7:3), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. Анетт ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 11 двойных ошибок и 3 брейка из 11 возможностей.

За выход в четвертьфинал соревнований эстонка поспорит с третьей сеянной турнира немкой Анжеликой Кербер.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.