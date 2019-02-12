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Бердых взял верх над Симоном и прошёл во второй круг турнира в Роттердаме

Бердых взял верх над Симоном и прошёл во второй круг турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Чешский теннисист Томаш Бердых, получивший специальное приглашение на турнир в Роттердаме (Нидерланды), вышел во второй круг соревнований. В стартовом матче 59-я ракетка мира обыграл француза Жиля Симона в двух партиях — 7:6 (10:8), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Бердыха 4 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Симон отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и оформил 4 брейка.

Следующим соперником Бердыха станет десятый сеянный турнира канадец Денис Шаповалов.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

12 февраля 2019 года, вторник. 16:00 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Жиль Симон
31
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
0 : 2
Томаш Бердых
59
Чехия
Томаш Бердых
Т. Бердых
1 2 3
           
6 8 4  
7 10 6  
           
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