Бердых взял верх над Симоном и прошёл во второй круг турнира в Роттердаме

Чешский теннисист Томаш Бердых, получивший специальное приглашение на турнир в Роттердаме (Нидерланды), вышел во второй круг соревнований. В стартовом матче 59-я ракетка мира обыграл француза Жиля Симона в двух партиях — 7:6 (10:8), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Бердыха 4 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Симон отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и оформил 4 брейка.

Следующим соперником Бердыха станет десятый сеянный турнира канадец Денис Шаповалов.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.