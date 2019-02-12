Действующий рекордсмен по количеству выигранных турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер после Открытого чемпионата Австралии выпал из топ-5 рейтинга ATP, а по завершении турнира в Роттердаме потеряет ещё одну строчку и станет седьмым.

Под угрозой находится и достижение 37-летнего теннисиста из Швейцарии на турнирах «Большого шлема». Борьба за неофициальное звание лучшего игрока всех времён накаляется: испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, несмотря на то что отстают от Федерера по этому показателю, имеют шанс сравняться или опередить швейцарца.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сможет ли Федерер сохранить лидерство по выигранным «Шлемам»?

Варианты ответов:

— 20, рекордсменом останется Роджер

— 20, с Роджером сравняется Рафаэль

— 20, Роджера догонит Новак

— У всех троих будет по 20

— Больше 20, лучшим будет Федерер

— Больше 20, первое место займёт Надаль

— Больше 20, лучшим станет Джокович

Принять участие в опросе можно на Playbuzz.